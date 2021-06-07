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نائب رئيس الأركان يستقبل وزير الإعلام والثقافة اليمني

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نائب رئيس الأركان يستقبل وزير الإعلام والثقافة اليمني نائب رئيس الأركان يستقبل وزير الإعلام والثقافة اليمني
الجانبان استعرضا انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية

نائب رئيس الأركان يستقبل وزير الإعلام والثقافة اليمني

استقبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني الأستاذ معمر الأرياني.

وشهد الاجتماع استعراض الجهود الإعلامية عن الأزمة اليمنية وخاصة ما يتعلق بانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ومنها مأرب تحديداً، وجهود قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الجيش الوطني اليمني في تحرير الأراضي اليمنية وإنهاء الانقلاب، وعودة اليمن إلى محيطه وحاضنته العربية.

وأوضح "الأرياني" خلال اللقاء أن اليمن بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لن ينسى المواقف الأخوية المشرفة للمملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن هذه الجهود محل احترام وتقدير الشعب اليمني وسيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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