تفاعلاً مع "سبق".. صيانة "سواتر حجب رؤية الأحياء العشوائية" بمكة

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بعد تعرض أجزاء منها للتلف

سارعت أمانة العاصمة المقدسة، بصيانة "سواتر حجب رؤية العشوائيات" بمكة؛ عقب لقطات وثقتها "سبق" في خبر نشرته تحت عنوان "بعد عامين.. شاهد كيف باتت سواتر حجب العشوائيات بمكة تشوهاً بصرياً".

ورصدت "سبق" السواتر التي وضعت على طريقي الدائري الثالث والرابع لحجب رؤية الأحياء العشوائية؛ وقد بدت أفضل حالاً من ذي قبل؛ عقب خبر "سبق" الذي جاء فيه أن تلك السواتر تعرض أجزاء منها للتلف في منظر يستدعي استبدالها أو صيانتها على وجه السرعة، كيف لا وقد وضعت قبل نحو عامين من قِبَل أمانة العاصمة المقدسة لمعالجة التشوه البصري.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد شرعت قبل نحو عامين في تركيب "السواتر الحاجبة للرؤية" الموضوعة على أجزاء من الطريق الدائري الثالث والطريق الرابع، والتي تندرج تحت مبادرة معالجة التشوه البصري وتطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة، ولتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة؛ وذلك عبر تغطية الأحياء العشوائية الخلفية الواقعة في نطاق الطرق الرئيسية.