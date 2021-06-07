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"المودة" تحقق 95.34% في تطبيق معايير حوكمة الجمعيات الأهلية

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تستهدف تعزيز مسؤوليتها وشفافيتها تجاه أصحاب المصلحة والمستفيدين

حصلت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة على تقرير تدقيق معايير حوكمة الجمعيات الأهلية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي حصلت فيه المودة على نسبة 95.34%. حيث تلتزم المودة بتطبيق الحوكمة والشفافية كمبدأ استراتيجي لها.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي أن معايير الحوكمة هي ثلاثة معايير؛ أولها معيار الامتثال والالتزام ويحتوي على 10 مؤشرات، ومعيار الشفافية والإفصاح ويحتوي على 6 مؤشرات، ومعيار السلامة المالية. وحصلت الجمعية على 95.50% في معيار الالتزام والامتثال، ونسبة 95% في معيار الشفافية والإفصاح، وسيتم تقييم الجمعية لاحقاً في معيار السلامة المالية.

وأكد المهندس "السمنودي" أن حوكمة الجمعيات الأهلية مرتبطة برؤية المملكة 2030 ارتباطاً وثيقاً؛ حيث نصت الرؤية على "تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات"، ومنها القطاع غير الربحي، وهذا ما تلتزم به "المودة"، وتحرص عليه الوزارة؛ للارتقاء بالقطاع غير الربحي لتبني ممارسات الحوكمة الرشيدة.

وأشار "السمنودي" إلى أن "المودة" في السنوات الماضية حصلت على 95.33% في العام 2018م وفي العام 2019م حصلت على نسبة 88.90% وذلك لوجود معايير جديدة، وأن المودة حرصت على تطبيق معايير الحوكمة حتى قبل إلزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيقها على الجمعيات؛ وذلك لتعزيز مسؤوليتها وشفافيتها تجاه أصحاب المصلحة والمستفيدين عبر إتاحة بياناتها للرأي العام التي بدورها تبني جسور الثقة مع الجمعية وتعزز صورتها الذهنية الإيجابية عنها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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