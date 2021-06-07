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الضمان الاجتماعي بصامطة يوقع عقدي شراكة مجتمعية

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في إطار العمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية 2030

الضمان الاجتماعي بصامطة يوقع عقدي شراكة مجتمعية

وقع مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة عقدي شراكة مجتمعية مع جمعية البر الخيرية بمحافظة الحرث ومركز همس الرعاية الطبي بمحافظتي صامطة وأحد المسارحة، حيث مثل مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة محمد عمر حمدي وجمعية البر الخيرية بالحرث أحمد محمد هزازي، ومثل مركز همس الرعاية الطبي يحيى علي ظافري.

وتأتي في إطار العمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية 2030 في القطاع الحكومي والأهلي والخاص والعمل على دفع عجلة الوطن من خلال الشراكات المجتمعية.

وهدفت الشراكة مع الجمعية الخيرية بالحرث العمل على إنجاح هذه الشراكة حيث اتفق الطرفان على عقد شراكة لمدة عام وإظهار شعار الجهتين في المناسبات والتغطية الإعلامية والتعاون مع الضمان الاجتماعي في إنشاء التقارير الإعلامية وتقديم الخدمة للمستفيدين من خدمات الجمعية والاستفسارات الخاصة بالوضع الراهن والتعاون مع الجمعية في بحث الأسر المحتاجة والتواصل مع المؤسسات المانحة وفاعلي الخير ودعم فريق هم التطوعي الرجالي والنسائي وفريق يدنا عطاء الحرث.

فيما هدفت الشراكة مع مركز همس الرعاية الطبي إلى خصم نسبة 40% للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وكذلك لمنسوبي مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة على المعالجات السنية مثل(خلع- سحب عصب- زراعة أسنان- تركيب) وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمستفيدين

الضمان الاجتماعي بصامطة يوقع عقدي شراكة مجتمعية

الضمان الاجتماعي بصامطة يوقع عقدي شراكة مجتمعية

الضمان الاجتماعي بصامطة يوقع عقدي شراكة مجتمعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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