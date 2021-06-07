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العثيمين يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين

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العثيمين يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين العثيمين يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين
قدّم العزاء لذويهم.. راجياً للمصابين الشفاء العاجل

العثيمين يعزي باكستان في ضحايا تصادم القطارين

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ عن تعازيه لشعب وحكومة جمهورية باكستان في ضحايا حادثة تصادم قطارين جنوب البلاد.

وقدّم العزاء لأسر الضحايا، راجياً للمصابين الشفاء العاجل.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول بالشرطة الباكستانية توقعه ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في حادث تصادم قطارين بإقليم السند، نظراً لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد، رغم مرور ساعات على الحادث.

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، الإثنين، نقلاً عن الشرطة ومسؤولي الطوارئ، أن قطارين اصطدما في جنوب باكستان؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من الركاب وإصابة آخرين.

وأوضحت الوكالة أن قطار "ميلات إكسبريس" خرج عن مساره، ليصطدم بقطار "سير سيد إكسبريس" بعد ذلك.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور ومقاطع الفيديو للحادث المأساوي.

وقال موقع "راديو باكستان"، إن فرق الإنقاذ تواصل أعمالها في موقع الحادث، وتعمل على نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات.

وذكر مسؤول بالشرطة الباكستانية لوسائل إعلام محلية، إن أكثر من 30 شخصاً قُتلوا في اصطدام القطارين.

وأوضح عمر طفيل؛ لمحطة "جيو نيوز" التلفزيونية المحلية، أن 30 على الأقل نُقلوا إلى المستشفيات؛ متوقعاً ارتفاع العدد نظراً لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد، وذلك رغم مرور ساعات على الحادث الذي وقع بمنطقة كهوتكي في إقليم السند، وفق ما نقلت "رويترز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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