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الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:15 مساءً
"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:13 مساءً
روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:07 مساءً
سفير الدومينيكان: حريصون على الاستفادة من الخبرات العملية للأزهر
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:06 مساءً
محافظ الوادي الجديد يوجه بإنارة طريق الخارجة - أسيوط حتي الجامعة
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:06 مساءً
لأول مرة … طرح «رمديسيفير» المُستخدم في علاج كورونا بالصيدليات للقضاء على السوق السوداء
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:05 مساءً
نائب المصري يكشف تطورات تجديد التعاقد مع علي ماهر
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الأربعاء 23 يونيو 2021 04:05 مساءً
بالصور.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ1.861 مستفيداً خلال أسبوع
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الأربعاء 23 يونيو 2021 03:57 مساءً
"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 03:57 مساءً
"الدبيبة": الوجود الأجنبي فاقم الأوضاع في ليبيا وهدفنا الانسحاب الكامل
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الأربعاء 23 يونيو 2021 03:57 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
لقاحات MRNA التي استُخدمت لمكافحة كورونا قد تغير الطب كما نعرفه
فيديو
cnn arabic
الاثنين 07 يونيو 2021 10:05 صباحاً
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