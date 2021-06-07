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الحبوب: خدمات منصة "استيراد" مخصصة للتأهيل لاستيراد الشعير

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الحبوب: خدمات منصة "استيراد" مخصصة للتأهيل لاستيراد الشعير الحبوب: خدمات منصة "استيراد" مخصصة للتأهيل لاستيراد الشعير
قالت: استيراد الشعير لغرض الاستخدام يتطلب فقط إضافة النشاط للسجل

الحبوب: خدمات منصة

أكدت المؤسسة العامة للحبوب، أن خدمات منصة "استيراد" مخصصة للتأهيل لاستيراد الشعير.

وقالت عبر حسابها في تويتر اليوم: تود المؤسسة التوضيح أن خدمات منصة "استيراد" مخصصة للتأهيل لاستيراد الشعير (لغرض التجارة أو إنتاج الأعلاف).

وأضافت: تجدد المؤسسة الدعوة للشركات الراغبة بالتأهيل، للتسجيل من خلال منصة "استيراد".

وتابعت: كما تود #المؤسسة_العامة_للحبوب التوضيح أن استيراد الشعير (لغرض الاستخدام)، يتطلب فقط إضافة نشاط استيراد الشعير للسجل التجاري عن طريق #وزارة_التجارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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