باكستان.. مصرع 30 وإصابة 40 آخرين إثر اصطدام قطاري ركاب بإقليم السند فجر اليوم

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أدى إلى انقلاب نحو 14 عربة.. وإعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المنطقة

لَقِيَ 30 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح متفاوتة إثر اصطدام قطاري ركاب فجر اليوم بإقليم السند جنوب باكستان.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية، أن الحادث وقع في محطة "جوتكي" للقطارات في إقليم السند؛ حيث اصطدم قطار "ملت إيكسبريس" بقطار "سرسيد" الذي كان متوقفًا على سكة الحديد في المحطة.

وقال نائب مدير إدارة مدينة جوتكي عثمان عبدالله في تصريح صحفي: إن الحادث أدى إلى انقلاب نحو 14 عربة، وأن فِرَق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث للمساعدة في إخراج الركاب العالقين في تلك العربات ونقلهم إلى المستشفيات.

وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المنطقة تحسبًا لارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات القادمة.