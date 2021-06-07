خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 1401 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة

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19 حالة إضافية بالصين.. ولا وفيات

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجّلت 1401 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 وفاة أمس الأحد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك، إلى 228804، بينما سجلت البلاد مليونين و433681 إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إنها سجّلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 14 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 91267، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.