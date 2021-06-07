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السودان.. مقتل 36 شخصًا وإصابة 32 آخرين في اقتتال قبلي بجنوب دارفور

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السودان.. مقتل 36 شخصًا وإصابة 32 آخرين في اقتتال قبلي بجنوب دارفور السودان.. مقتل 36 شخصًا وإصابة 32 آخرين في اقتتال قبلي بجنوب دارفور
"مهدي": القوات المشتركة بالولاية استطاعت أن تفصل بين القبائل المتحاربة

السودان.. مقتل 36 شخصًا وإصابة 32 آخرين في اقتتال قبلي بجنوب دارفور

أعلنت السلطات السودانية، يوم الأحد، سقوط 36 قتيلاً وجرح 32 آخرين في صراع قبلي جديد بإقليم دارفور غربي البلاد.

وتفصيلاً، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن "الصراع القبلي بين قبيلتي الفلاتة (إفريقية) والتعايشة (عربية) بولاية جنوب دارفور تسبب في مقتل نحو 36 وجرح 32 من الطرفين"، دون ذكر سبب القتال ولا توقيته.

وأضافت أن "لجنة أمن ولاية جنوب دارفور في اجتماعها اليوم، قررت الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية للمنطقة لملاحقة الجناة ومنع تكرار الحادث، وتشكيل لجان تحقيق قانونية".

وقال والي جنوب دارفور موسى مهدي، إن "القوات المشتركة التي دفعت بها الولاية إلى مناطق الصراع في آم دافوق (جنوب غربي الولاية) استطاعت أن تفصل بين القبائل المتحاربة، في مناطق مندوه، ومرمسة، ومجنقري"، بحسب الوكالة الرسمية.

وتشهد مناطق عديدة في دارفور، اقتتالاً قبليًا، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

وفي 22 يناير الماضي، قالت الأمم المتحدة إن 200 شخص على الأقل قتلوا وجرح 240 آخرون، ونزح نحو 116 ألفًا من جراء الاشتباكات القبلية جرت خلال الشهر ذاته في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، ومنطقة قريضة بولاية جنوب دارفور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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