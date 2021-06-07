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6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتدن للرؤية

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6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتدن للرؤية 6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتدن للرؤية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

6 مناطق بمرمى تنبيهات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير جازان والرياض والشرقية ومكة المكرمة والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع والحرجة وسراة عبيد وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة، سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة الرياض أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرج والدلم والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم ورماح والسليل والأفلاج ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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