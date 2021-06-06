"الأمن السيبراني" ينظّم فعالية (@Hack)  للتصدي للمخاطر السيبرانية حول العالم

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تُقام بواجهة الرياض في المدة بين 28 - 30 نوفمبر المقبل بالشراكة مع "STC"

تتجه المملكة العربية السعودية بشكل جريء نحو المشهد العالمي لصناعة التقنية في أواخر العام الجاري عبر إطلاقها أضخم فعالية غير مسبوقة للأمن السيبراني التي تجمع نخبة المخترقين والمدربين على الصعيد العالمي في السعودية.

وفي التفاصيل، ينظم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة Informa Tech وشركة Black Hat ، فعالية @Hack بواجهة الرياض في المدة بين 28 و30 نوفمبر 2021م بالشراكة مع المشغل الوطني STC.

وتقام هذه الفعالية لدعم رؤية السعودية 2030 ومهمة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في تأهيل مبرمج بين كل 100 سعودي، وتعزيز مكانة السعودية في مجال التقنية؛ إذ يستفيد آلاف الحاضرين من هذه الدورات التقنية العملية المتعمقة حول موضوعات تتعلق بمجالات الحماية الهجومية وأحدث التقنيات في اختبار الاختراق، واختراقات البنية التحتية، وأمان تطبيقات الهاتف المحمول، وتحليل الأجهزة الكهربائية المؤتمتة.. وغيرها الكثير.

ولتحقيق ذلك فإن @Hack ، وكيل Offensive Security في منطقة الشرق الأوسط، يقوم بدوره كشريك تدريب رائد بمجال الأمن السيبراني لجهات كبرى كالقوات المسلحة الأمريكية، ومايكروسوفت، وأمازون، وIBM؛ وذلك لإعادة تعريف معايير التميز في اختبار الاختراق، ويقدم نخبة مدربيهم من أصل 50 مدربًا مختارين من قِبل Black Hatسلسلة دورات تدريبية قوية خلال المدة التي تسبق انعقاد الفعالية.

ولأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط تضم هذه السلسلة دروسًا تعليمية متقدمة لجميع مجالات الأمن السيبراني في أكثر من 20 دورة تدريبية مدعمة من شركاء التدريب NotSoSecure وOrange Cyberdefence وWe45.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي: "نحن نعمل بجهد لإظهار قدراتنا التقنية عالميًّا. وبشراكتنا مع Informa Tech سنقدم إحدى أكبر الفعاليات السيبرانية وأحدثها الآن هنا في المملكة العربية السعودية".

وأضاف الخميسي: "يعد قطاع الأمن السيبراني من أسرع الأسواق نموًّا في المملكة العربية السعودية، وسيخلق @Hack حراكًا اجتماعيًّا، يعكس إمكاناتنا وطموحنا اللامحدود، ونستلهم عهدًا تقنيًّا ذهبيًّا".

وأوضح أن فعالية @Hack ستوفر فرصًا لقطاع الأعمال في واحدة من كبرى قاعات الأعمال السيبرانية في العالم، مع أكثر من 250 علامة تجارية متطورة، بما في ذلك 40 شركة ناشئة، سيكون مقرها "مدينة الابتكار"، كما سيقدم أكثر من 250 من خبراء أمن المعلومات والمخترقين الرائدين في العالم أبحاثًا بمختلف مجالات الأمن السيبراني، والتصدي للثغرات الجديدة، واستخدام الأدوات مفتوحة المصدر.

ومن جانبه، أفاد نائب الرئيس لقطاع الأمن السيبراني بمجموعة STC المهندس ياسر السويلم بأن المجموعة تسعد بأن تكون جزءًا من هذه الانطلاقة الرائعة والفريدة من نوعها لفعالية @Hack بالشراكة مع Black Hat الشهيرة، مؤكدًا أن الجميع يشعر بالفخر بأن السعودية تستضيف حدثًا خاصًّا بالأمن السيبراني عالي الأهمية دوليًّا.

وستشهد الفعالية عقد قمة تنفيذية، تجمع كبار تنفيذيي أمن المعلومات (CISOS) ومسؤوليها من الجهات والمنظمات الأكثر تعقيدًا وحساسية في المنطقة لتلبية احتياجات الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، بمن فيهم عبقري الأمن السيبراني والمؤلف بالمجال بروس شناير، كما سيحضر الحدث أعظم العقول والباحثين في هذا المجال، بمن فيهم الجندي السابق في البحرية الأمريكية والباحث الأمني برايان سيلي، وهيكتور مونسيجور الذي يعد أحد العقول المدبرة لمجموعة الاختراق (Anonymous)، وكريس تاربيل وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي تمكّن من القبض على المخترق مونسيجور، وجايا بالو الرئيسة التنفيذية لأمن المعلومات في Avast ونائب رئيس مجلس الإدارة في مشروع the Quantum Flagship Billion Dollar وأوليفيرا زاتسالو المديرة التنفيذية للأمن السيبراني في هواوي كندا واختيرت ضمن أفضل 20 سيدة بمجال الأمن السيبراني في كندا.

ويسلط حدث @Hack الضوء على 17 قطاعًا، بما فيها الأمان التطبيقي، والتشفير، والتحليلات الجنائية للبيانات، والاستجابة للحوادث، وإنترنت الأشياء، والبرمجيات الخبيثة، ودفاع الشبكة، وأمان المنصات، والتنقل، والسياسة، والهندسة العكسية، وأمان التطبيقات وكذلك الشبكة الذكية، والأمن الصناعي، كما سيطلع @Hack Arsenal على أحدث أدوات الاختراق مفتوحة المصدر التي يقدمها يوميًّا 20 من عباقرة البرمجة على الصعيد العالمي، الذين سيكشفون عن ثغرات أمنية في البرامج والمنصات شائعة الاستخدام، من خلال عروض اختراق مباشرة لأجهزة المنازل والأجهزة بمقار العمل. كما سيستضيف الحدث أكبر مسابقة لالتقاط العلم بمنطقة الشرق الأوسط.

ومن جهته، قال مدير محفظة الأعمال في Informa Tech أنابيل ماندير: "طوال مسيرتي المهنية لم يسعني الابتهاج لأكون شريكًا لفعالية بهذا الطموح والتمويل لضمان أن تكون رائدة عالميًّا في نسختها الأولى. حجم وخطة حدث @Hack هائلان، ويظهران مدى جدية السعودية لتكون مركزًا دوليًّا للتقنية مع قطاع الفعاليات الذي يجذب أعمال السياح حول العالم".

وبدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لـ SPIRE Solutions سانجيف واليا: "عندما تجمع السعودية وBlack Hat جنبًا لجنب فإن النتيجة ستفوق التوقعات؛ فالمنطقة تنتظر مثل هذه الفعالية السيبرانية لسنوات، ونسعد بأن نكون من أوائل الشركاء الاستراتيجيين".

يُذكر أن النسخة الأولى من @Hack تنظَّم بدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والراعي الاستراتيجي SPIRE Solutions الرائدة في مجال تقديم حلول الأمن السيبراني وأمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط.