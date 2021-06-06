"بلدي الرياض" يرصد 48 ملاحظة ميدانيًا في نطاق "النسيم"

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التقى بائعات سوق الجوهرة النسائي لتقييم مستوى الخدمة المقدمة

نفذ المجلس البلدي بمدينة الرياض جولة جديدة ضمن جولات المجلس البلدي الـ 16 شملت هذه المرة نطاق بلدية النسيم، أحياء النسيم والسلام والمنار والريان والروابي وسوق الجوهرة النسائي، وذلك للوقوف ميدانيًا على ملاحظات سابقة تم رفعها للبلدية وتقييم مستوى الخدمة المقدمة.

وشهدت الجولة التي نفذت الأسبوع الماضي مشاركة كل من شركة المياه الوطنية، شركة الكهرباء، وهيئة الاتصالات، وبدأت الجولة لقاء رئيس وأعضاء المجلس لرئيس بلدية النسيم ومناقشته حيال عددٍ من الملاحظات، وبعد ذلك انتقل وفد المجلس للحافلة المخصصة للجولة بمشاركة الجهات الخدمية فيما لم تشارك البلدية في الجولة الميدانية.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد عبدالرحمن العريدي لـ "سبق" أن المجلس مستمر في جولاته الميدانية لاستكمال المرحلة الثانية والتي تبقى فيها جولات بلديات السلي والروضة والشرق خلال الشهرين القادمين بإذن الله.

وأكد أن المجلس تواصل مع المواطنين قبل الجولة لرصد ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي على إثرها تم رصد 48 ملاحظة والوقوف على نسبة كبيرة منها ميدانيًا بشكل مباشر، وشملت الشكاوى من عدم وجود مسارات مشاة في عددٍ من التقاطعات الخطرة، والشكوى من بعض الانبعاثات التي تضايق السكان، وبعض الطرق التي تحتاج إلى معالجة مثل شارع سبأ.

ورصدت الجولة الحاجة إلى إنشاء ديوانيات بالأحياء، وإزالة المخلفات، إضافة إلى تحسين الخدمات في النظافة ومداخل عددٍ من أحياء نطاق البلدية، وغيرها من الملاحظات التي وقف عليها المجلس والتقى المجلس المواطنين داخل الأحياء في مواقعهم واستمع للملاحظات ومدى الإنجاز فيها.

وزار الوفد سوق الجوهرة النسائي والتقى المواطنات البائعات فيه، حيث يعد السوق سوقًا حديثًا ومنظمًا ومكتمل الخدمات ويحقق الاكتفاء الذاتي لكثير من الأمهات وربات البيوت، وفي حال إزالته سيضطرهن للتحول لبائعات جائلات لسد رمق العيش مما يعرضهن للغرامة والإزالة مجددًا وقد يتسبب بالتلوث البصري، بعكس الوضع الحالي حيث السوق المنظمة والمخصصة للنساء.

وبدأت الزيارة الميدانية في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا حسب الجدول المعد مسبقًا في الأحياء المذكورة وتم النقاش حول ما تمت ملاحظته أثناء سير الحافلة المقلة للفريق الزائر والتوقف في جميع المحطات التي دونت مسبقًا في جدول الزيارة والوقوف ميدانيًا على هذه الملاحظات وانتهت الزيارة الميدانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

واستكمل أعضاء المجلس زيارة جميع المرافق التي تمت الإشارة إليها سابقًا، وطالب رئيس المجلس البلدي من الجهات الخدمية المشاركة متابعة التوصيات التي تمت مناقشتها عن جميع الخدمات الأخرى مثل الحدائق ومردم النفايات وصيانة الطرق وسفلتة بعض الشوارع وإزالة الصبات المعيقة للحركة في بعض الطرقات وبالذات في مداخل الأحياء وسوء النظافة ودورات المياه والباعة الجائلين في حديقة الطرف.

وشهدت الجولة مشاركة رئيس المجلس إضافة إلى أعضاء المجلس البلدي إبراهيم فهيد العنزي، خليل إبراهيم الصوينع، محمد سليمان الهويريني، علياء مكيمن الرويلي، وهدى عبدالرحمن الجريسي، ومسؤولين من شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية وعددٍ من المواطنين الناشطين في الحي، وعددٍ من حسابات التواصل الاجتماعي في شرق الرياض، إضافة إلى سنابات حي النسيم وحي السلام.