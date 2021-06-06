أمريكا وبريطانيا تدعوان الحوثي إلى وقف إطلاق النار

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"أرون" طالب الميليشيا بالجدية في إنهاء القتال

دعا مبعوثا الولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن، اليوم (الأحد)، ميليشيا الحوثي إلى إنهاء القتال في شمال البلاد ووقف إطلاق النار، بعد مقتل 17 شخصًا على الأقل في هجوم صاروخي شنته على محطة وقود في محافظة مأرب.

وقالت كاثي ويسلي القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى اليمن: "هذا الصراع غير الإنساني يجب أن يتوقف".

من جهة أخرى، طالب السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، على "تويتر"، الحوثيين بالمشاركة بشكل جاد في جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل لوقف إطلاق نار في عموم البلاد من شأنه منع مثل هذه الخسائر المأساوية، وفقًا لـ"رويترز".

وكان من بين القتلى في انفجار أمس في مأرب، طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات تفحمت جثتها حتى تعذر التعرف عليها، وأظهرت لقطات صورها تلفزيون "رويترز" جثتين مغطاتين جزئيًا في مستشفى عسكري للطفلة، ولرجل أفادت وزارة الداخلية بأنه والدها.