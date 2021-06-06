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"ابن منيف" يدشِّن حملة "ممتثل" لدعم تطبيق الإجراءات الاحترازية في صامطة

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قام بجولة على المحال التجارية ووضع ملصقًا يحمل شعار الحملة على مداخلها

دشَّن رئيس بلدية محافظة صامطة، الدكتور سالم بن منيف، مساء أمس السبت حملة "ممتثل"، التي أطلقها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ وذلك لتعزيز الجهود التوعوية، والتشديد على أهمية الالتزام والامتثال للتعليمات والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من المستجد.

وكان رئيس بلدية صامطة قد قام بجولة ميدانية على بعض المحال التجارية، كما وضع ملصقًا يحمل شعار "ممتثل" على مداخل بعض المحال التجارية الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال "ابن منيف" إن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال للإجراءات الاحترازية، وبث رسائل توعوية للالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية كافة، من لبس الكمامات، وغسل اليدين، والالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم تجمع الأفراد في الأماكن العامة، واستخدام تطبيق توكلنا، ودعم المنشآت، وتحفيزها على رفع مستوى الامتثال للوائح والأنظمة من خلال تحسين آلية الرقابة البلدية، وكذلك إشراك المتطوعين والمتطوعات في عملية التوعية عبر الوجود في المرافق العامة وتوعية الزوار بأهمية الامتثال للإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع، والمحافظة على سلامته.

وشدَّد "ابن منيف" على أهمية رفع مستوى الوعي، والامتثال بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ وذلك تماشيُا مع التوجيهات الصادرة من قِبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ومتابعة محافظ صامطة أحمد عبدالله زعلة، واستمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتوجيه من الوزير ماجد الحقيل، ومتابعة سعادة أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان لمكافحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة كافة للحد من انتشاره حفاظًا على الصحة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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