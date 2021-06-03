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بينها والبحرين.. بريطانيا تضيف 7 دولة إلى "القائمة الحمراء" للحجر الصحي الفندقي

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بينها مصر والبحرين.. بريطانيا تضيف 7 دولة إلى "القائمة الحمراء" للحجر الصحي الفندقي بينها والبحرين.. بريطانيا تضيف 7 دولة إلى "القائمة الحمراء" للحجر الصحي الفندقي
ينفذ القرار اعتباراً من صباح 8 يونيو

بينها مصر والبحرين.. بريطانيا تضيف 7 دولة إلى

أعلنت البريطانية، اليوم (الخميس)، أنها أضافت 7 دول جديدة إلى "القائمة الحمراء" للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي الفندقي عند العودة إلى البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي .

وأوضحت أن الدول التي أضيفت إلى "القائمة الحمراء" هي: أفغانستان، البحرين، كوستاريكا، ، سريلانكا، السودان، وترينيداد وتوباغو؛ وفقاً لـ"رويترز".

ولم تضف الحكومة البريطانية أي دولة إلى القائمة الخضراء التي لا يطبق عليها شرط الحجر الصحي، مبينة أن جميع التغييرات على القوائم ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 04:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش) يوم 8 يونيو (حزيران).فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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