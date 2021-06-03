أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النرويج تستدعي أعلى مسؤول في السفارة الأمريكية احتجاجًا على فضيحة التجسس

Print
النرويج تستدعي أعلى مسؤول في السفارة الأمريكية احتجاجًا على فضيحة التجسس النرويج تستدعي أعلى مسؤول في السفارة الأمريكية احتجاجًا على فضيحة التجسس
أبلغته أن سلوك واشنطن غير مقبول

النرويج تستدعي أعلى مسؤول في السفارة الأمريكية احتجاجًا على فضيحة التجسس

استدعت النرويج، اليوم (الخميس)، أعلى مسؤول في سفارة الولايات المتحدة بعد الكشف عن معلومات حول تجسس أمريكي على مسؤولين سياسيين من أربع دول أوروبية، بينها النرويج.

وذكر وزير الدفاع النرويجي فرانك باكي جنسن، في تغريدة نشرها مكتبه، أن وزارة الدفاع عقدت اجتماعًا مع السفارة الأمريكية في أوسلو اليوم، وشدد على أن التجسس الذي استهدف حلفاء واشنطن غير مقبول وغير مجدٍ، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهة أخرى، بيّنت وزارة الدفاع أن المسؤول هو القائم بالأعمال الأمريكي ريتشارد رايلي، وقد أبلغ بوجهة نظر النرويج من قِبل مسؤول نرويجي كبير ولا يرأس سفير البعثة الدبلوماسية الأمريكية حاليًا.

وكانت فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى طلبت، الاثنين الماضي، من الولايات المتحدة والدنمارك تقديم توضيحات حول التجسس المفترض على بعض المسؤولين، في فصل جديد من ملف التنصت بين الحلفاء.

وفي تقرير استقصائي، نشر الأحد الماضي، كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة بالتعاون مع الكثير من وسائل الإعلام الأوروبية الأخرى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تنصتت على كابلات الإنترنت الدنماركية تحت من 2012 إلى 2014 للتجسس على كبار السياسيين في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شيخ الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض ويجب على ‏العالم إيقافه

شيخ الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض ويجب على ‏العالم إيقافه