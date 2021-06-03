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"آل خيرات": مشروع لتأهيل الكوادر التمريضية بآليات برامج التحول الوطني

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خلال اجتماعه بمشرفي تمريض مراكز الرعاية الصحية الأولية بـ"جازان"

أوضح مدير إدارة التمريض بصحة جازان أخصائي أول "سعد آل خيرات" أن إدارته تعمل حالياً على تجهيز مشروع لزيادة تأهيل الكوادر التمريضية العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية المختارة للتحول الوطني ضمن خطتها الاستراتيجية 2021م.

وذكر "آل خيرات" بأن الهدف من هذا المشروع رفع المعرفة لدى تلك الكوادر لخطة الوزارة المتعلقة بالتحول, وتدريبهم على برامج التحول لكي يتم تنفيذها بالطريقة الصحيحة, جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الدوري لمشرفي تمريض مراكز الرعاية الصحية الأولية الذي عقدته إدارة التمريض بمقرها بحضور فريق التحول بصحة جازان..

وناقش الاجتماع عدة مواضيع مدرجة ضمن أجندة الاجتماع أهمها: المستجدات في المراكز الصحية الخاضعة للدخول في برامج التحول, تحديد الاحتياجات التدريبية لتمريض المراكز المختارة للتحول وتأهيلهم ,المستجدات المتعلقة بمجابهة كوفيد 19 وغيرها من العناوين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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