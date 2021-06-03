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الهلال يكرم الجهاز الفني وهو يرتدي الزي السعودي .. في ليلة الوداع

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بعد التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الهلال يكرم الجهاز الفني وهو يرتدي الزي السعودي .. في ليلة الوداع

كرم نادي الهلال ، اليوم الخميس ، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بقيادة البرتغالي " مورايس" ، حيث ودع الأزرق الطاقم الفني مع نهاية الموسم الرياضي .

وكانت إدارة الهلال المتمثلة برئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل ، قد كرمت الطاقم وهم يرتدون الزي السعودي .

يذكر أن الطاقم الفني بقيادة " مورايس " قد حقق مع الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل عدة أيام ، قبل أن يتم التعاقد مع البرتغالي "جارديم" .

الهلال يكرم الجهاز الفني وهو يرتدي الزي السعودي .. في ليلة الوداع

الهلال يكرم الجهاز الفني وهو يرتدي الزي السعودي .. في ليلة الوداع

الهلال يكرم الجهاز الفني وهو يرتدي الزي السعودي .. في ليلة الوداع

الهلال يكرم الجهاز الفني وهو يرتدي الزي السعودي .. في ليلة الوداع

الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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