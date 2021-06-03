الهلال يكرم الجهاز الفني وهو يرتدي الزي السعودي .. في ليلة الوداع

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بعد التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

كرم نادي الهلال ، اليوم الخميس ، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بقيادة البرتغالي " مورايس" ، حيث ودع الأزرق الطاقم الفني مع نهاية الموسم الرياضي .

وكانت إدارة الهلال المتمثلة برئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل ، قد كرمت الطاقم وهم يرتدون الزي السعودي .

يذكر أن الطاقم الفني بقيادة " مورايس " قد حقق مع الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل عدة أيام ، قبل أن يتم التعاقد مع البرتغالي "جارديم" .

الهلال