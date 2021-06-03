انطلاق الدورة الأولى من مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة"

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اشتملت على دورات للمشاركين وأقيمت بحي الطريف التاريخي

انطلقت اليوم الدورة الأولى من مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" في نسختها الثانية للنشء والشباب، التي تنظمها هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع المركز الوطني للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز، لتعزيز الإرث الوطني العريق الخاص بالعرضة النجدية، والتوعية والتثقيف بأسس وفن العرضة السعودية، وتنمية روح الفخر والعزة بماضٍ راسخ ومجدٍ يضرب عمق التاريخ، يرتبط بالعرضة المسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وأقيمت الدورة التدريبية الأولى للنسخة الثانية لذلك العام في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وتحديدًا في قصر الأمير ثنيان، الذي يُعد أحد أهم المواقع التاريخية في حي الطريف؛ حيث ستستمر الدورة الأولى لمدة يومين وتضم النشء والشباب الذين سجلوا أسماءهم للدورة خلال الفترة من 24 إلى 28 مايو الماضي.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ثامر بن محمد السديري، بأن "مبادرة الدرعية.. بيت العرضة، تنطلق من اهتمام هيئة تطوير بوابة الدرعية بهذا الموروث العريق المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث غير المادي بالتعاون مع المركز الوطني للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز، والتي تهدف لإبراز هذا الفن التراثي العريق والمتوارث من حوالي ٣٠٠ عام في القلب من حي الطريف التاريخي والمسجل هو أيضًا في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي".

وأضاف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية أن مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" جاءت في إطار تفعيل الهيئة لمبادراتها الاجتماعية والثقافية في الأرض التي عرفت بكونها موطنًا للعرضة السعودية.

وتنقسم مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" إلى مسارين؛ المسار الأول يشمل دورات تدريبية تقدم للمسجلين لتعليمهم وتوعيتهم بفنون العرضة السعودية على يد أمهر مؤدّيها، أما المسار الثاني فيتمثل في تنظيم مسابقة "الدرعية.. بيت العرضة" للمتأهلين من الدورات التدريبية التي أقيمت في المسار الأول؛ إذ يتم استقبال المشاركين والمتسابقين طوال أربع دورات خلال عام 2021 الجاري، ويرشح خلالها خمسة متقدمين من كل دورة، وحتى الأدوار النهائية، للوصول إلى 20 مرشحًا، كما يجب أن يجتاز المشاركون الدورات، وفقاً لمعايير التقييم المحددة من قبل هيئة التحكيم، التي تشمل العناصر التالية (العلم، الزي، السيف، الطبول، المحورب).

وتهدف مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" إلى تسليط الضوء على تاريخ وثقافة الدرعية، وترسيخ هذا الإرث العريق في أذهان شباب الوطن، في ظل ما تمثله العرضة من قيمة تاريخية، باعتبارها رقصة انتصار وعز وفخر، ورمزًا يعكس تاريخ وأمجاد المملكة وبطولات الشعب السعودي.