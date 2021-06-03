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بالصور.. أمانة الطائف تُزيل 77 ردمًا من المخلفات وبقايا الأشجار

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ومشوهات بصرية من 84 موقعًا

بالصور.. أمانة الطائف تُزيل 77 ردمًا من المخلفات وبقايا الأشجار

نقلت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية"، أكثر من 77 ردمًا من المخلفات وبقايا الأشجار والأعشاب والأتربة.

جاء ذلك مع تعزيز جهود الرش والصحة العامة في مركز الشفا السياحي، والذي يعد من أهم المواقع السياحية في المنطقة.

فيما تم التركيز على جنبات طريق الشفا الدائري والمطلات والمواقع ذات البيئات المميزة.

ونفذت بلدية الشفا الفرعية حملة نظافة وإصحاح بيئي شاملة، لإزالة المشوهات البصرية والمخلفات الصلبة وتهذيب الأشجار.

وتمت تهيئة 84 موقعًا بأنحاء المركز من خلال فرق الصيانة والنظافة، جابت المواقع السياحية لدعم خطط التحسين والتجميل والتأهيل التي تنفذها الأمانة بأرجاء المدينة.

يذكر أن "بلدية الشفا" وبمتابعة من وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، تعمل على دعم الخدمات في المركز، مواكبة للإقبال المتزايد على المركز، وتهيئة كل المواقع السياحية في الشفا بدعم من أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، الذي أكد ضرورة استكمال جميع الخدمات بالمركز، وتوفير كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار والسائحين والتسهيل عليهم.

بالصور.. أمانة الطائف تُزيل 77 ردمًا من المخلفات وبقايا الأشجار

بالصور.. أمانة الطائف تُزيل 77 ردمًا من المخلفات وبقايا الأشجار

بالصور.. أمانة الطائف تُزيل 77 ردمًا من المخلفات وبقايا الأشجار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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