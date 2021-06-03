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رئيس هيئة مكافحة الفساد يهنئ القيادة بمناسبة اعتماد الأمم المتحدة مبادرة الرياض

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رئيس هيئة مكافحة الفساد يهنئ القيادة بمناسبة اعتماد الأمم المتحدة مبادرة الرياض رئيس هيئة مكافحة الفساد يهنئ القيادة بمناسبة اعتماد الأمم المتحدة مبادرة الرياض
ونوه "الكهموس" بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة

رئيس هيئة مكافحة الفساد يهنئ القيادة بمناسبة اعتماد الأمم المتحدة مبادرة الرياض

رفع رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة الرياض (GlobE) لمكافحة الفساد دوليًّا في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لمكافحة الفساد.

ونوه الكهموس - بهذه المناسبة - إلى المكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة ‏العربية ، وتسجيلها المستمر لنجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات، ومنها مكافحة الفساد، وما تحظى به الهيئة من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة في سبيل تعزيز جهودها المحلية لتنفيذ اختصاصاتها ومهامها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفي مبادراتها وتعاونها مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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