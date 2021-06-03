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أمير تبوك يطمئن على صحة الكابتن صالح النعيمة

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بعد إجرائه عملية جراحية

أمير تبوك يطمئن على صحة الكابتن صالح النعيمة

اتصل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، هاتفيًّا بقائد السعودي ونادي الهلال سابقًا، الكابتن صالح النعيمة؛ للاطمئنان على صحته بعد العملية الجراحية التي أجريت له.

وسأل الأمير فهد بن سلطان، الله -العلي القدير- أن يمنّ على الكابتن "النعيمة" بالشفاء العاجل.

من جانبه أعرب الكابتن صالح النعيمة عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه، وحرصه الدائم على السؤال عن جميع الرياضيين، وبصفته أحد الرموز الرياضية الهامة بالوطن، داعيًا المولى القدير أن يجزيه خير الجزاء، ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.

يُذكر أن الكابتن صالح بن محمد النعيمة هو قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال السعودي، لأكثر من عقدين؛ حيث شارك مع الفريق الأول للهلال عام 1398هـ، ولعب مع المنتخب عام 1399هـ.

وكان يلعب في خانة قلب الدفاع، ولعب 150 مباراة دولية، وحصد العديد من الألقاب والبطولات مع المنتخب السعودي، ونادي الهلال.

سجل 39 هدفًا مع ناديه الهلال ستة أهداف مع المنتخب السعودي، قبل أن يعلن اعتزاله في حفل رسمي، حضره العديد من نجوم كرة القدم في 26 ذي القعدة 1411هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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