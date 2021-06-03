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بالصور.. اختتام مناورات تمرين "عين الصقر ٢" بين القوات الجوية واليونانية بالمنطقة الشمالية الغربية

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في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي

بالصور.. اختتام مناورات تمرين

اختتمت اليوم في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي مناورات تمرين "عين الصقر ٢" التي استمرت على مدى أسبوعين.

وأكملت طائرات القوات الجوية الملكية "F-15C" وطائرات القوات الجوية اليونانية "F-16" طلعاتها الجوية المكثفة التي شملت عمليات تكتيكية مضادة بنوعيها الهجومية والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي والمناورات الجوية، التي تكللت بفضل الله بالنجاح وبأعلى درجات السلامة.

من جانبه أكد قائد قاعدة الملك فيصل الجوية قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني، أن هذه المشاركة حققت بعد توفيق الله ودعم القيادة الرشيدة الأهداف المنشودة، كتعميق أواصر التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير مهارات المشاركين من طيارين وأطقم أرضية بكل احترافية، مما يُظهر القوات الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأضاف اللواء القحطاني أن حضور رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني ونائب قائد القوات الجوية، والوقوف على التمرين ومتابعة مجرياته بكل دقه ولقاء المشاركين وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم هو دليل على أهمية هذا التمرين والجهود الكبيرة التي سبقت إقامته حتى تكون الفائدة منه بالشكل المأمول.

بالصور.. اختتام مناورات تمرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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