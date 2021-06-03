معهد الإدارة يوقّع مذكرة تفاهم مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية في مجالات تطوير رأس المال البشري

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لتنفيذ برامج تدريبية وتطوير مهني والمشاركة في الفعاليات

على هامش مؤتمر "الإعداد لمواهب المستقبل" الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء 2 يونيو 2021م، كأكبر مؤتمر للموارد البشرية بالشرق الأوسط يتم تنفيذه بالاشتراك بين معهد الإدارة العامة وجمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM)؛ قام مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، والرئيس التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية جوني تيلور، بتوقيع مذكرة تفاهم بين المعهد والجمعية تختص بتنفيذ برامج تدريبية، والتطوير المهني، بالإضافة للمشاركة في تنفيذ الفعاليات وغيرها من أوجه التعاون المشترك.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تطوير رأس المال البشري، وجاءت هذه المذكرة كأحد ثمار التعاون بين الجانبين خلال الفترة الماضية، التي أظهر فيها الجانبان مستوى عاليًا من الاحترافية والطموح في فتح آفاق أرحب للتعاون وفق أفضل الممارسات والأساليب العالمية.

وفي هذا الجانب أوضح مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة عبدالرحمن بن محمد الشعيل، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين خطوة نوعية لتعزيز التعاون بين معهد الإدارة العامة باعتباره أحد أكبر الكيانات التدريبية والاستشارية بالمملكة، مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية التي تعد من أهم الجهات الرائدة في إدارة الموارد البشرية على مستوى العالم. وأضاف: "أن المعهد يسعى، بقيادة مدير عام المعهد الدكتور بندر السجان، للارتقاء بمستوى الموارد البشرية بالمملكة، وأن مثل هذه الشراكات تأتي تنفيذًا لخطة المعهد الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزز من دور المعهد في تطوير الكادر البشري".

يذكر أن معهد الإدارة العامة يعتبر من أول الجهات التي قامت بتطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي يهدف لرفع جودة العمل، وتهيئة القطاعات الحكومية للانتقال لمفهوم الموارد البشرية وفق المعايير العالمية.