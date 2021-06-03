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"العلاقات العمالية" بالرياض تنهي طلبات خروج 5 آلاف خلال شهر

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"العلاقات العمالية" بالرياض تنهي طلبات خروج 5 آلاف خلال شهر "العلاقات العمالية" بالرياض تنهي طلبات خروج 5 آلاف خلال شهر
باشرت 865 بلاغًا كيديًا.. وقامت بتصفية مستحقات 300 متوفى

تمكنت إدارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من إنهاء طلبات خروج نهائي لخمسة آلاف عامل من الجنسية الهندية.

جاء ذلك بعد التنسيق مع سفارة بلدهم وإنهاء إجراءاتهم مع ترحيل الرسوم على أصحاب العمل ومخاطبة إدارة الوافدين بالمنطقة، لإكمال اللازم.

وقد باشرت الإدارة، خلال الفترة نفسها، 865 بلاغًا كيديًا إلى جانب تصفية مستحقات 300 عامل متوفى.
تأتي هذه الجهود في إطار مهام إدارة العلاقات العمالية التي تشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل , إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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