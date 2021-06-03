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المملكة تشارك في اجتماع مجلس إدارة معهد المواصفات للدول الإسلامية

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المملكة تشارك في اجتماع مجلس إدارة معهد المواصفات للدول الإسلامية المملكة تشارك في اجتماع مجلس إدارة معهد المواصفات للدول الإسلامية
المشاركون ناقشوا عددًا من الموضوعات والقضايا المهمة للتقييس

المملكة تشارك في اجتماع مجلس إدارة معهد المواصفات للدول الإسلامية

شاركت المملكة ممثلةً بهيئة المواصفات في مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) الذي عقد عن بعد، برئاسة محافظ الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومشاركة أعضاء المجلس والأمانة العامة.

وترأس وفد المملكة نائب محافظ هيئة المواصفات للمطابقة والعمليات المهندس سعود بن راشد العسكر، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة للتقييس في العالم الإسلامي.

ومن أبرز هذه الموضوعات، اعتماد مصفوفة مسؤوليات المعهد ومصفوفة الصلاحيات لكبار مسؤولي المعهد اللتين أسهمت المملكة بإعدادهما مع الأمانة العامة للمعهد، كما تناول الاجتماع موضوعات متنوعة ذات صلة بالجوانب الاستراتيجية والمالية والفنية اللازمة لتسيير الأعمال بالمعهد.

وتقدمت المملكة خلال الاجتماع بطلب استضافة اجتماع مجلس الإدارة القادم رقم (22) واجتماع الجمعية العمومية رقم (16) والاجتماعات المصاحبة للمعهد بالمدينة المنورة خلال شهر نوفمبر لعام 2021م.

يأتي ذلك حرصاً من المواصفات السعودية على تعزيز الدور الريادي للمملكة على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في جميع الأصعدة وخاصةً في قطاع التقييس، ومواكبة لرؤية المملكة الطموحة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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