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الرئيس الجزائري: لن أترشح لولاية ثانية.. وجنوح السلطة للتهدئة ليس ضعفاً

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الرئيس الجزائري: لن أترشح لولاية ثانية.. وجنوح السلطة للتهدئة ليس ضعفاً الرئيس الجزائري: لن أترشح لولاية ثانية.. وجنوح السلطة للتهدئة ليس ضعفاً
أشار إلى أن الجيش لا يمارس السياسة

الرئيس الجزائري: لن أترشح لولاية ثانية.. وجنوح السلطة للتهدئة ليس ضعفاً

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الخميس) أنه لن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية ثانية، مشيراً إلى أن مهمته

تتمثل في تمكين البلد من الوقوف مجددًا وإعادة بناء المؤسسات وجعل الجمهورية ملكًا للجميع.

وأوضح "تبون" في حوار مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، أن الجيش الجزائري لا يمارس السياسة، مستدلاً على ذلك بأنه خلال بداية مسيرات الحراك كان هناك من يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين يطالبون الجيش بالتدخل، لكنه رفض وفضل حماية سلمية الحراك، وفقاَ لـ"الحرة".

وشدد على أنه لن يستعمل مجددًا مصطلح "الحراك" لأن الأمور تغيّرت، كما أن الحراك الوحيد الذي يؤمن به، هو "الحراك الأصيل والمبارك الذي كان عفويًا وجمع ملايين الجزائريين في الشارع" على حد ذكره.

ولفت الرئيس الجزائري إلى وجوب تفادي اعتبار جنوح السلطات للتهدئة على أنه مظهر من مظاهر الضعف؛ لأن نتيجة ذلك مشاركة عشرة ملايين جزائري في الانتخابات الرئاسية.الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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