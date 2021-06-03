"أمين الأحساء": تحويل غاز النفايات إلى طاقة كهربائية لتشغيل المردم البيئي الهندسي

★ ★ ★ ★ ★

يتوافق مع الاشتراطات البيئية الصحية.. ودشن مرحلة المسار الآلي لفرز النفايات

أكد أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أنه من أهداف الأمانة ورؤيتها المستقبلية تعزيز استمرارية مساعيها لتطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة وتم ذلك فعلاً من خلال إنشاء مردم بيئي هندسي يتوافق مع الاشتراطات البيئية الصحية.

وأضاف الملا، يُعتبر هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة ويهدف إلى تدعيم استراتيجيات الأمانة في تطبيق وسائل المحافظة على البيئة عبر استخدام عناصر تقنيات الردم الصحي، ورُوعي في تنفيذه محاكاة عناصر واشتراطات البيئة بأحدث التجهيزات بنظام الخلايا الهندسية وتكون هذه الخلايا مبطنة بطبقة تمنع تسرب العصارة لباطن الأرض واختلاطها بالمياه الجوفية، مع الأخذ في الاعتبار ان خطط الأمانة رُوعي فيها النمو السكاني وارتفاع معدلات النفايات مستقبلاً .

وتابع، يأتي ذلك كجزء من تحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان في برنامج التحول الوطني، تمشياً مع خطوات تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب التطوير الخدمي للقطاع البلدي وإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية والتطوير، بمتابعة وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

جاء ذلك خلال تدشين الملا أمس الخميس 22 شوال بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس فهد الزهراني ومدير عام الإدارة العامة للنظافة أيمن الظفر مشروع إنشاء (الخلية الهندسية للنفايات في المرحلة الثانية) والتي تمثل المسار الآلي للفرز .

وأوضح الملا أن المساحة الإجمالية لمحطة فرز وتدوير النفايات المنزلية والتجارية تبلغ 90 ألف وتحوي خطي فرز للنفايات بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 طن يومياً، فيما تقدر مساحة محطة فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية بـ 100 ألف م2 بطاقة استيعاب تُقدر بـ 3 آلاف م3 والمحطة مطابقة للاشتراطات البيئية ويوجد بها نظام متكامل لمنع التلوث البيئي .

ولفت الملا إلى أنه من أهداف الأمانة للاهتمام بالبيئة وتوفير الطاقة البديلة وتحقيق العوائد الاستثمارية قامت بتأهيل المردم البيئي القديم للاستفادة من استخلاص الغاز المنبعث من النفايات وتحويله إلى طاقة كهربائية يستفاد منها في تشغيل المردم الجديد حيث ستنتج المحطة المخصصة لذلك حوالي 560 كيلوواط تسهم في تشغيل الإنارة للطريق العام للمردم بالإضافة إلى المباني القائمة، وجاري التباحث مع المستثمرين لمحطات فرز وتدوير المخلفات في الاستفادة من تلك الطاقة لتشغيل محطاتهم

وأضاف وكيل الأمين للخدمات المهندس فهد الزهراني أن مشروع المردم البيئي يضم 6 خلايا هندسية، حيث تم إنشاء وتشغيل "الخلية 1 والخلية 2"، وستتواصل خطوات إنشاء وتشغيل الخلايا الهندسية الأخرى وفق الخطط المرحلية للمشروع بناءً على المخطط الاستراتيجي في تصميم المردم البيئي العام، كما أنه هناك مشاريع استثمارية قائمة تابعة للمشروع منها (محطة فرز النفايات المنزلية، محطة فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية)، موضحاً أن محطة فرز النفايات المنزلية ومنذ إطلاقها "أكتوبر 2017"، وحتى الربع الأول من العام الحالي 2021 سجلت في إحصائياتها (511096 طن نفايات واردة للمحطة قبل الفرز، 39862 طن مواد تم فرزها، 471234 طن نفايات مرحلّة من المحطة بعد الفرز).