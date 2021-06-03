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الصندوق الصناعي يحصل على جائزتي "ستيفي" الذهبيتين في التحول الرقمي

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الصندوق الصناعي يحصل على جائزتي "ستيفي" الذهبيتين في التحول الرقمي الصندوق الصناعي يحصل على جائزتي "ستيفي" الذهبيتين في التحول الرقمي
جاء ذلك نتيجة ابتكاره نظام "تمكين" الإلكتروني للتقديم ومتابعة القروض

الصندوق الصناعي يحصل على جائزتي

حصل صندوق التنمية الصناعية السعودي على جائزتي الفئة الذهبية ضمن جوائز "ستيفي" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نال الجائزة الذهبية للابتكار في معلومات الأعمال ومواقع التطبيقات ضمن فئات جوائز مواقع الويب والتطبيقات، وذلك لابتكاره نظام "تمكين" الإلكتروني للتقديم ومتابعة القروض، كما نال الجائزة الذهبية أيضًا ضمن نفس الفئة عن التطبيق الإلكتروني للهواتف المحمولة الخاص بعملاء الصندوق الصناعي.


ونال الصندوق الصناعي جائزتي "ستيفي" بناءً على نتائج رحلة التحول الرقمي التي قام بها الصندوق، حيث أُعيد تصميم العمليات وأتمتة أكثر من 300 إجراء، بجانب إطلاق نظام "تمكين" الإلكتروني للتقديم ومتابعة القروض بالإضافة إلى تطبيق الهواتف المحمولة لخدمة العملاء.


وأسهمت رحلة الصندوق الصناعي نحو التحول الرقمي في ارتفاع عدد القروض المعتمدة بنسبة 38% وارتفاع القدرة الاستيعابية لمعالجة القروض ودراستها إلى 3 أضعاف، بالإضافة إلى تقليص مدة إجراءات الحصول على القروض بنسبة 53% لتنخفض من 11 شهرًا إلى 5 أشهر فقط وفقًا للمعايير العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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