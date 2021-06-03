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خلال مايو.. الحالات المرضية تسجل الأعلى نسبة ببلاغات "هلال مكة"

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خلال مايو.. الحالات المرضية تسجل الأعلى نسبة ببلاغات "هلال مكة" خلال مايو.. الحالات المرضية تسجل الأعلى نسبة ببلاغات "هلال مكة"
بواقع 6277 بلاغًا من أصل 10077 عبر الاتصال أو التطبيق

خلال مايو.. الحالات المرضية تسجل الأعلى نسبة ببلاغات

سجلت بلاغات الحالات المرضية، أعلى نسبة بلاغات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، بواقع 6277 بلاغًا خلال شهر مايو، من أصل 10077 بلاغًا.

وفي التفاصيل، تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في شهر مايو (10077) بلاغًا إسعافيًّا تجاوبت معها الفِرَق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وسجلت بلاغات الحالات المرضية أعلى نسبة بلاغات (6277 بلاغًا)؛ فيما سجلت الحوادث بأنواعها (3800) بلاغ.

وتتلقي غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية الذي يدعم 9 لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط، وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة.

هيئة الهلال الأحمر السعودي العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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