بعد انتشار الفيديو.. اعتراف صادم للفتاة التي هاجمت الدب الضخم

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تساءلت: مَن العاقل الذي يواجه دبًّا ويدفعه بيديه!

اعترفت فتاة أمريكية من ولاية كاليفورنيا، أنها تهورت من أجل إنقاذ كلابها الأليفة، عندما هاجمت الدب الضخم في حديقة منزلها، كاشفة عن مفاجأة صادمة للكثيرين.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" عبر الفيديو: اعترفت المراهقة الأمريكية هايلي مورينيكو (17 عامًا)، أنها عندما هاجمت الدب الضخم في حديقة منزلها، لم تكن تدرك أصلًا أنه دب في تلك اللحظة.

وقد انتشرت بشكل واسع على الإنترنت مؤخرًا لقطات فيديو لفتاة مقيمة في ولاية كاليفورنيا، خلال مواجهتها لدب مفترس بعد صعوده فوق سور منزلها ومهاجمة كلابها.

وكانت الدب الأم تبحث عن الطعام مع صغارها، قبل أن تحاول ضرب أحد كلاب الفتاة الأربعة، والتي كانت تنبح خوفًا، حسب موقع "الحرة".

وكانت الكلاب قد هرعت نحو الدببة كما لو كانت تهاجم لصًّا دخل منزلها.

وفي مشهد جنوني، ظهرت الفتاة خلال جريها بسرعة كبيرة نحو الدب الأم، قبل أن تدفعها بيديها العاريتين أرضًا نحو الجهة الأخرى من السور.

وفي مقابلة تلفزيونية، قالت مورينيكو: "صراحة، لم أعرف أنه كان دبًّا مباشرة حتى دفعته".

وتساءلت "من يفعل ذلك؟ من هو العاقل الذي يواجه دبًّا ويدفعه بيديه؟".

ولحسن الحظ، لم تصب مورينيكو بأي مكروه، سوى التواء في أحد أصابعها وكدمة في ركبتها نتيجة احتكاكها بالأرض والسور أثناء مواجهتها مع الدب.

وأوضحت مورينيكو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أنها هرعت لإنقاذ كلابها بعد أن رأت أن الدب حمل إحدى كلابها "كانت حرفيًّا بعيدة عن الأرض"، وأضافت: "كان عليّ أن أفعل ما فعلت".

وتابعت: "لو لم أفعل شيئًا حيال ذلك، فمن يدري ما قد يحدث لها".