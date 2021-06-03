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محفزة وعبر "ويبكس".. انطلاقة الموسم الصيفي لمكتبة الحرم تتهيأ بـ9 برامج

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محفزة وعبر "ويبكس".. انطلاقة الموسم الصيفي لمكتبة الحرم تتهيأ بـ9 برامج محفزة وعبر "ويبكس".. انطلاقة الموسم الصيفي لمكتبة الحرم تتهيأ بـ9 برامج
تشمل مختلف المجالات العلمية والثقافية ولجميع المراحل العمرية في المجتمع

محفزة وعبر

تستعد الوكالة المساعدة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية بالحرم، لإطلاق فعاليات الموسم الثقافي الصيفي لعام ١٤٤٢هـ- ٢٠٢١م عن بُعد عبر منصة (ويبكس) الافتراضية.

وتضم فعاليات الموسم المزمع إقامته خلال الفترة من 25/ 10/ 1442هـ حتى 19/11/ 1442هـ، (٩) برامج متنوعة في مختلف المجالات العلمية والثقافية ولجميع المراحل العمرية في المجتمع.

من جهتها، أكدت الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية، ابتهال بنت علي الجعيد، أن جهود مكتبة الحرم المكي الشريف المتواصلة لتقديم المبادرات الثقافية ستكون محفزة لفئات المجتمع على المشاركة والتفاعل؛ لبناء مجتمعات واعية فكريًّا وثقافيًّا؛ حيث يأتي ذلك من خلال الدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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