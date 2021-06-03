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إغلاق "كوفي شوب" بالرياض بسبب إقامة حفل افتتاح ودعوة لاعبين ومشاهير

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إغلاق "كوفي شوب" بالرياض بسبب إقامة حفل افتتاح ودعوة لاعبين ومشاهير إغلاق "كوفي شوب" بالرياض بسبب إقامة حفل افتتاح ودعوة لاعبين ومشاهير
"التجارة": بالتعاون مع الأمانة.. خالفوا الإجراءات والغرامة 60 ألف ريال

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قالت وزارة التجارة اليوم إنها بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، أغلقت "كوفي شوب" وغرّمته 60 ألف ريال.

وأضافت الوزارة أن السبب هو إقامة حفل افتتاح ودعوة لاعبين ومشاهير، ومخالفة الإجراءات الاحترازية.

وقبل أيام أعلنت الوزارة أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت 25.112 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".
وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير821 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا"، وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.
وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.
وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بـ الكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.
يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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