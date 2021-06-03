منظمة الصحة العالمية: السلالة الهندية من "كورونا" انتشرت في 62 دولة

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قالت: نواصل ملاحظة وجود زيادة في انتقال العدوى بسلالة دلتا بشكل ملحوظ

قالت منظمة الصحة العالمية: إن السلالة المتحورة من فيروس "كورونا"، والتي تم اكتشافها في الهند لأول مرة؛ انتشرت في أكثر من 62 دولة على الأقل، مع تفشي الوباء في آسيا وإفريقيا.

وذكرت منظمة الصحة عبر بيان: "نواصل ملاحظة وجود زيادة في انتقال العدوى بسلالة دلتا بشكل ملحوظ، مع إبلاغ عدد متزايد من الدول عن تفشي المرض المرتبط بهذه السلالة".

وكانت المنظمة قد غيّرت اسم السلالة إلى "دلتا"؛ لتبسيط الاسم العلمي لها "بي.1.617.2"، وهو ما يتضمن وصم البلدان التي تكتشف سلالات جديدة من الفيروس التاجي.

في حين أشارت منظمة الصحة إلى أن السلالة التي كانت تحمل اسم "بي.1" والتي ظهرت أولًا في اليابان والبرازيل والتي تحمل اسم "جاما" حاليًا؛ انتشرت في 64 دولة.

وقال "مايك رايان" المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة: إن الدول التي تمتلك معدلات تطعيم مرتفعة ضد الفيروس؛ شهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة على مدى الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين؛ مما يوضّح حقيقة أنه لم تخرج أي دولة من دائرة الخطر.