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شرطة الشرقية تضبط 35 شخصًا لمخالفتهم للاحترازات ولائحة الحد من التجمعات

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شرطة الشرقية تضبط 35 شخصًا لمخالفتهم للاحترازات ولائحة الحد من التجمعات شرطة الشرقية تضبط 35 شخصًا لمخالفتهم للاحترازات ولائحة الحد من التجمعات
جرى تطبيق العقوبات المقررة بحق المسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع

شرطة الشرقية تضبط 35 شخصًا لمخالفتهم للاحترازات ولائحة الحد من التجمعات

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، الأربعاء، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن، ضبطت (35) شخصًا في إحدى الاستراحات في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل (كوفيد-19).

وتفصيبلا، أوضح المقدم "الشهري" أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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