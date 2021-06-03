شرطة الشرقية تضبط 35 شخصًا لمخالفتهم للاحترازات ولائحة الحد من التجمعات

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جرى تطبيق العقوبات المقررة بحق المسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، الأربعاء، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن، ضبطت (35) شخصًا في إحدى الاستراحات في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتفصيبلا، أوضح المقدم "الشهري" أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.