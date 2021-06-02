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قدَّم تفسيرًا حول قرار قصر استعمال مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان والإقامة

قال عامل المعرفة أحمد العرفج وهو مرتدٍ وشاح الهلال: "نعم.. أحب ‎الهلال، لكن لا أشجعه. وأختصر ذلك في نقاط جوهرية، أهمها أن جماهير الهلال أقل ضغطًا وسكرًا".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن خلال خبر الأسبوع عامل المعرفة يقدّم تفسيرًا للجدل الذي أُثير حول قرار قصر استعمال مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان والإقامة، ويحذر من هذه الفئات، ويوضح أن مكبرات الصوت كانت في بدايتها محرمة، وهذه قصة الضجة التي ثارت حولها.

كما استعرض أحمد العرفج مقطع فيديو مع رجل الأعمال "خالد الجريوي"، صرح فيه بأنه ينافسه في المشي، وأفصح عن الهدية التي تلقاها منه.

وفي سياق فقرة مزاين الكتب تناول كتاب "لمحات من حياتي" لعبد الرحمن فقيه، وذكر من خلالها أن الكتاب يقوم على المقارنات، وبدأت فكرته بسؤال حفيده. ويشتمل على فصول، ويروي قصصًا ممتعة، منها قصة (السقايين) وغيرها.

وبمناسبة فوز الهلال فقد كانت فقرة سيرة وتر عبارة عن قصة أغنية خاصة للهلال، رواها الملحن الكبير سهم بشكل خاص لبرنامج يا هلا بالعرفج.