الرياض تستضيف "جولة الدراجات 2021" تزامنًا مع اليوم العالمي للدراجة الهوائي

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بمشاركة رئيس الاتحاد ونخبة من اللاعبين واللاعبات

يستعد الاتحاد السعودي للدراجات بالتعاون مع مركز الملك عبد الله المالي غدًا، لإطلاق النسخة الأولى من جولة الدراجات 2021 تحت شعار "رؤية 2030 واقع يتحقق"، تزامنًا مع اليوم العالمي للدراجة الهوائية الذي تم اعتماده رسميًا من قِبل الأمم المتحدة بتاريخ 12 إبريل 2018م، باعتبار 3 يونيو من كل عام يومًا رسميًا عالميًا للأمم المتحدة للتوعية حول الفوائد المتعددة لاستخدام الدراجة.

وتنطلق الجولة في مركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض، بمشاركة رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبد الله بن علي الوثلان، ونخبة من اللاعبين واللاعبات وعددٍ من الشخصيات المهتمة في هذه الرياضة.

وتأتي هذه الجولة تماشيًا مع ركائز رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة، وتحفيز المجتمع على تغيير نمط حياتهم، لتصبح الرياضة روتينًا يوميًا مستمرًا يُسهم في المحافظة على الصحة، وتقليل الإصابات بالأمراض المزمنة، والتي يأتي في مقدمتها السمنة وما يصاحبها من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها.

وتتوازى جهود الاتحاد السعودي للدراجات مع أحد أهداف برنامج جودة الحياة، وهو الوصول بالفرد ومن ثم الأسرة والمجتمع إلى حياة متوازنة من خلال عدة أهداف من ضمنها تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.

كما حرص الاتحاد على مشاركة المتطوعين في الفعالية تشديدًا على منطلقات رؤية المملكة 2030 المتضمنة رفع نسبة المتطوعين المسجلين رسميًا إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030م.

ويشدد اتحاد الدراجات على جميع المشاركين والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا .