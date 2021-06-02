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"كاريلي" أفضل مدرب في إبريل ومايو .. و"إيغالو "و"غروهي" و"النجعي" ينتزعون النجومية

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خلال شهر إبريل ومايو في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

نجح البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد، والنيجيري أودين إيغالو مهاجم فريق الشباب، والبرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى فريق الاتحاد، واللاعب سامي النجعي لاعب فريق النصر، في حصد جوائز الأفضلية لشهر إبريل وشهر مايو، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا للفريق الفني في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن جائزة أفضل مدرب في شهر إبريل وشهر مايو ذهبت لفابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد، فيما جاء اختيار أودين إيغالو مهاجم فريق الشباب لجائزة أفضل لاعب، وأحرز مارسيلو غروهي حارس مرمى فريق الاتحاد جائزة أفضل حارس، في حين تم اختيار سامي النجعي لاعب فريق النصر لجائزة أفضل لاعب واعد.


وكانت الرابطة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلاً من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقًا لعددٍ من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا"، الشريك الإحصائي للرابطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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