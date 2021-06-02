أخبار عاجلة

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سعود بن خالد" يشارك في "عمومية" الاتحاد العربي للرماية بالقاهرة

Print
انتخاب "الشهراني" عضوًا في اللجنة التنفيذية لدورته الجديدة

شارك الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرماية في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية، والذي عقد اليوم بجمهورية العربية، بحضور أحمد بن منصور الشهراني المدير التنفيذي للاتحاد.

وتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للرماية لدورته الجديدة 2021 - 2025 الذي تم فيها انتخاب المدير التنفيذي للاتحاد أحمد بن منصور الشهراني لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرماية في دورته القادمة بدعم من رئيس الاتحاد.

فيما كرم رئيس الاتحاد أعضاء ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية، وكذلك البطولة العربية للرماية ضغط الهواء والأطباق، والتي تجري منافساتها خلال الفترة من 1-12 يونيو الجاري بجمهورية مصر.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد التقى على هامش حفل افتتاح البطولة العربية الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب بجمهورية مصر، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري

شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري

شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري

شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري

مصرع 8 جنود في عملية انتحارية جنوب اليمن

مصرع 8 جنود في عملية انتحارية جنوب اليمن

مصر تسجّل 755 إصابة جديدة و39 وفاة إضافية بكورونا

مصر تسجّل 755 إصابة جديدة و39 وفاة إضافية بكورونا