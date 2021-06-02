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فرنسا تبدأ تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة منتصف يونيو

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فرنسا تبدأ تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة منتصف يونيو فرنسا تبدأ تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة منتصف يونيو
"ماكرون" أعرب عن سعادته بتلقيح 50 % من البالغين

فرنسا تبدأ تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة منتصف يونيو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأربعاء) فتح باب التلقيح ضد للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة بداية من 15 يونيو (حزيران)، في خطوة إضافية لتوسيع دائرة عمليات التطعيم.

وأعرب "ماكرون" عن سعادته بتطعيم نحو خمسين بالمائة من البالغين الفرنسيين بجرعة واحدة على الأقل ما يمثل تقدمًا حقيقيًا في حملة التلقيح، حسب وصفه.

وأشار الرئيس الفرنسي عن إمكانية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات المفتوحة، على أن يجري ذلك حسب الوضع في كل منطقة من البلاد، وفقًا لـ "فرانس 24".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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