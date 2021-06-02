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الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد تأسيس مجلس جماهير

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يعمل على رسم صورة مميزة عن الجماهير

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد تأسيس مجلس جماهير المنتخب

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تأسيس مجلس جماهير ، الذي يستعد لاستكمال مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات 2022 وكأس آسيا 2023؛ إذ يواجه الأخضر شقيقه المنتخب اليمني على ملعب مرسول بارك بالرياض.

ويأتي تأسيس مجلس جماهير الأخضر بهدف تقديم الدعم للمنتخب، ومؤازرته في الاستحقاقات المقبلة، والتنسيق مع الجماهير من أجل إظهار مدرجات الأخضر في أفضل صورة، إضافة إلى المساهمة في إقامة عدد من المبادرات التي تهتم بالجماهير في هذه الفترة الحاسمة من مشوار المنتخب الوطني نحو التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي، والسادسة تاريخيًّا.

وعقد المجلس اجتماعه الأول أمس الثلاثاء في مقر الاتحاد بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، وأعضاء مجلس الجمهور فهد الشاطري، وياسر الطلاسي، وفيصل الدوسري، وأحمد الجماز، وعبد الرحمن البركاتي، وراشد العليان.

وتم خلال الاجتماع تعيين فهد الشاطري رئيسًا للمجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين، كما تمت مناقشة احتياجات الفترة المقبلة كافة.

وأكد القاسم أن مجلس الجماهير سيعمل على رسم صورة مميزة عن الجماهير السعودية، وسيباشر أعماله بدءًا من مباراة الأخضر أمام شقيقه اليمني السبت المقبل، مثنيًا على الجهود المقدَّمة من قِبل المجلس في مشاركاتهم مع أنديتهم، ومؤكدًا أهمية توحيد الألوان والأهازيج؛ لتكون جميعها منصبّة نحو دعم المنتخب الوطني في مهمته نحو التأهل للمونديال.

وكانت روابط الأندية قد دعمت "الأخضر" في استحقاقاته السابقة قبل صدور قرار تأسيس المجلس الذي سيسهم في إبراز هوية المدرج السعودي بأحدث طرق التشجيع والابتكارات الإبداعية التي ستزين الحضور الجماهيري، وتدعم الأخضر تحت راية الوطن لتقديم صورة رائعة عن المشجع السعودي في المباريات الدولية.

ويؤكد المجلس أن على الراغبين بالانضمام للمجلس من الأندية التواصل عبر البريد الإلكتروني:‏Fans@saff.com.sa .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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