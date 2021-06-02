تعاون مشترك بين "جمعية المسؤولية المجتمعية" و"عمادة خدمة المجتمع" بجامعة المؤسس

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لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتدريب وتأهيل الشريحة المستهدفة

وقعت جمعية المسؤولية المجتمعية، اتفاقية تعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز، ووقع الاتفاقية عن الجمعية رئيس مجلس الإدارة سعود بن حسين السبيعي، وعن الجامعة حسن بن سعيد الزهراني عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر والمشرف العام للإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية.

تهدف الاتفاقية إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتدريب وتأهيل الشريحة المستهدفة من خلال برامج ودورات ودبلومات معتمدة، إضافة إلى توطيد العلاقة بين الطرفين لدعم وتعزيز مساهمة قطاع التعليم في خدمة المجتمع، ورفع مستوى مساهمته في الإنفاق الاجتماعي من خلال التركيز على دعم وإنجاح البرامج والمبادرات وتعظيم أثرها في المجالات التنموية.

واشتملت المجالات الرئيسة للتعاون بين الطرفين على التخطيط، من خلال وضع خطة لحصر الاحتياج التنموي في المجالات ذات العلاقة، وتفعيل دور خدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية، وذلك في إطار العمل لسد الاحتياج التنموي بناء على الأولويات الوطنية، وكذلك العمل على اعتماد حزمة من المحفزات التقديرية لتشجيع وحث القطاع التعليمي على تقديم المزيد في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى دعم برامج الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك عبدالعزيز، والتسويق لها، ودعمها بمدربين أكفاء لممارسة خدمة المجتمع.

وتأتي الاتفاقية تجسيداً لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون البناء بين القطاعات، للمشاركة في التنمية، وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 وسعياً من الطرفين لإحداث أثر إيجابي في المجتمع السعودي.