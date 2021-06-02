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"لم يبقَ عندنا شيء ماذا تنتظرون؟" "الراعي" ينتقد السياسيين لعجزهم عن تشكيل

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"لم يبقَ عندنا شيء ماذا تنتظرون؟" "الراعي" ينتقد السياسيين لعجزهم عن تشكيل الحكومة "لم يبقَ عندنا شيء ماذا تنتظرون؟" "الراعي" ينتقد السياسيين لعجزهم عن تشكيل
زيارته إلى الرئيس اللبناني لم تسفر عن نتيجة في التقارب مع "الحريري"

انتقد البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي، اليوم (الأربعاء)، كبار السياسيين في بلاده لعجزهم عن الاتفاق على تشكيل ، بينما تغرق البلاد أكثر في انهيار مالي.

وقال "الراعي" بعد لقائه بالرئيس ميشال عون: "ما عندنا رغيف.. ما عندنا دواء.. ما عندنا محروقات.. لم يبق عندنا شيء. ماذا تنتظرون؟"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن البلاد بحاجة إلى إنقاذ، وليس حرباً كلامية، واحترموا بعضكم، فالإهانات لا تعمل شيئا، و تعكر الأمور، كما أنها ليست ثقافة ولا حضارة".

وهناك خلافات بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس "عون" بشأن المناصب الوزارية منذ أكتوبر؛ مما حال دون تشكيل حكومة جديدة يحتاج إليها لبنان بشدة لبدء تنفيذ إصلاحات والحصول على مساعدات أجنبية.

وضاعت أي بارقة أمل في تحقيق انفراجة بعد زيارة "الراعي" للقصر الرئاسي اليوم، بعد أن أصدر كل من "الحريري" و"عون" بيانين تبادلا فيهما الانتقادات.

واتهم "عون" "الحريري" بمحاولة التعدي على صلاحياته، بينما ذكر "الحريري" أن "عون" متأثر بنفوذ صهره السياسي المسيحي جبران باسيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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