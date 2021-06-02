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"سعود الطبية": الصيف أكثر فصول السنة تلفًا للغذاء.. وهذه طرق الوقاية

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"سعود الطبية": الصيف أكثر فصول السنة تلفًا للغذاء.. وهذه طرق الوقاية "سعود الطبية": الصيف أكثر فصول السنة تلفًا للغذاء.. وهذه طرق الوقاية
تتكاثر فيه الحشرات الضارة وتتعرض صحة الإنسان للكثير من المشاكل

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة التغذية أن الغذاء في فصل الصيف يتعرض للتلف أكثر من باقي فصول السنة، وذلك بسبب عوامل الحر التي تسمح للبكتيريا بأن تتكاثر بسرعة كبيرة وانتشار الحشرات الضارّة، وبالتالي تعرض صحة الإنسان للكثير من المشاكل الصحية.

وأوضحت أخصائية التغذية أسماء الرميزان أن الطعام قد يتلوث بالبكتيريا الضارة التي تحتاج إلى شروط لكي تنمو، مثل الدفء والرطوبة وفي نطاق حراري أعلى من 5 درجة مئوية وأقل من 60 درجة مئوية؛ لذلك يجب عدم ترك الطعام في جو الغرفة أكثر من ساعتين وحفظه في المكان المناسب، إما في الثلاجة لأقل من خمس درجات مئوية، أو المحافظة على سخونته في درجة أعلى من 60 درجة مئوية.

وأضافت الرميزان أنه يجب فصل الأطعمة النيئة مثل اللحوم والدواجن عن الأطعمة الأخرى، ووضعها في وعاء حافظ للبرودة كي لا تفسد، وأيضًا عند استخدام ألواح التقطيع يجب أن تكون مختلفة ومخصصة للأطعمة الجاهزة للأكل عن الأخرى النيئة لتجنب التلوث الخلطي للأطعمة.

وختمت الرميزان مشددة على أهمية غسل اليدين جيدًا مع استخدام الصابون قبل وبعد التعامل مع الطعام؛ للتخلص من الملوثات كالأتربة والبكتيريا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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