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"عبد العزيز بن أحمد" سفيرًا عالميًّا للوكالة الدولية لمكافحة العمى

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"عبد العزيز بن أحمد" سفيرًا عالميًّا للوكالة الدولية لمكافحة العمى "عبد العزيز بن أحمد" سفيرًا عالميًّا للوكالة الدولية لمكافحة العمى
تقديرًا لجهوده في مجال طب العيون بشكل عام

‏‎أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة العمى اختيار الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز سفيرًا عالميًّا للوكالة.

‏‎وأوضحت الوكالة أن الاختيار يأتي تقديرًا لجهوده في مجال طب العيون بشكل عام ومكافحة العمى بشكل خاص.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن أحمد يرأس الجمعية لطب العيون، واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع)، ورئيس مجلس إدارة مجلس الشرق الأوسط الأفريقي لطب العيون (مياكو)، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مكافحة العمى، كما نال سموه العديد من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية في مجال طب العيون ومكافحة العمى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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