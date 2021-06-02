أخبار عاجلة

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة -
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي

Print
استعرض الجانبان جهود المملكة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في القارة السمراء

وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة أبرز مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، كما استعرض الجانبان جهود المملكة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، والدعم المتواصل للتنمية والازدهار في القارة الأفريقية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة

منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020"

إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020"

أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد

أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد