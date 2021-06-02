وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي

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استعرض الجانبان جهود المملكة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في القارة السمراء

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة أبرز مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، كما استعرض الجانبان جهود المملكة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، والدعم المتواصل للتنمية والازدهار في القارة الأفريقية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.