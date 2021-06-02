"إدارات التسوية الودية" بالرياض تسترد أكثر من 3 ملايين ريال خلال شهر واحد

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عبارة عن حقوق وأجور متأخرة لعاملين بشركات القطاع الخاص

استردت إدارات التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الشهر الماضي، حقوقا وأجوراً متأخرة لعاملين في بعض منشآت القطاع الخاص بمبلغ تجاوز الثلاثة ملايين و440 ألف ريال عن طريق محاضر الصلح في الدعاوى العمالية.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، أن إدارة التسوية الودية بالرياض استقبلت في الربع الأول من العام ست قضايا جماعية تقدم بها أكثر من 130 عاملا ضد منشآتهم، وانتهت جميعها بالصلح بين الطرفين، مهيبًا بكافة المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.