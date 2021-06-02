أخبار عاجلة

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة -
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"" يتحدث عن عودته للبيت الأبيض خلال شهر أغسطس

Print
"ترامب" يتحدث عن عودته للبيت الأبيض خلال شهر أغسطس "" يتحدث عن عودته للبيت الأبيض خلال شهر أغسطس
وفق ما نقلت مراسلة أمريكية عن مقربين منه

كشفت وسائل إعلام أمريكية، معلومات بشأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، يتحدث فيها عن قرب عودته للبيت الأبيض.

وبحسب ما ذكرت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ماغي هابرمان، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب، أبلغ مقربين منه أنه يعتقد بأنه سيعود إلى البيت الأبيض بحلول أغسطس المقبل.

وقالت المراسلة في تغريدة عبر "تويتر": إن "ترامب أخبر عدداً من الأشخاص الذين يتواصل معهم بأنه يتوقع إعادته إلى منصبه بحلول ذلك الوقت"، وفق ما ذكر موقع " اليوم".

وأضافت: "حديث ترامب ربما يكون مرتبطا باحتمالية صدور حكم بشأن لائحة اتهام جنائية ضده في مانهاتن".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كأس أوروبا: دي بروين يغيب عن مباراة بلجيكا أمام روسيا

كأس أوروبا: دي بروين يغيب عن مباراة بلجيكا أمام روسيا

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

روسيا.. جهاز تنفس يتسبب بحريق ومقتل 3 أشخاص بمستشفى لمرضى كورونا

روسيا.. جهاز تنفس يتسبب بحريق ومقتل 3 أشخاص بمستشفى لمرضى كورونا