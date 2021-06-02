بارك للأسد فوزه .. مرشح خاسر في الانتخابات للسوريين: كانت صرختكم مدوية كما توقعناها

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جي بي سي نيوز :- بارك المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة السورية عبد الله عبد الله للرئيس بشار الأسد فوزه فيها، وشكر السوريين قائلا إن صرختهم كانت "مدوية في وجه أعداء سوريا كما توقعناها".

المرشح الذي جاء أخيرا وحصل على 1.5 في المئة من أصوات الناخبين خاطب "المواطنين الشرفاء أبناء سوريا الأبية" بالقول "أنتم الذين عبرتم بكل الصدق والوفاء والانتماء للوطن، وشاركتم في هذا الاستحقاق الوطني بكامل حريتكم ووعيكم ووطنيتكم، وكانت صرختكم مدوية في وجه أعداء سوريا كما توقعناها".

وتقدم عبد الله باسمه واسم حزبه "الوحدويين الاشتراكيين" (أحد الأحزاب الحليفة لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم" بالشكر والعرفان للسوريين "على ما شاهدناه منكم من حماس ووطنية بمشاركتكم بالانتخابات الرئاسية".

وأضاف عبد الله أن الجميع "رابحون بمجرد إنجاز هذه الانتخابات"، التي قال إنها "تعتبر نصرا جديدا للشعب السوري، ولسوريا".

وأكد أن "حزب الوحدويين الاشتراكيين" سيبقى "إلى جانب شعبنا وجيشنا وقيادتنا.. ساعين على الدوام لتعزيز وحدتنا الوطنية حتى تحرير كامل التراب السوري من كل المحتلين الذين دنسوا أرض الوطن ونقول دائما قوتنا بوحدتنا".

وكان عبد الله حاز أكثر من 213 ألف صوت وبنسبة 1.5 في المئة، وجاء أخيرا بعد المرشح محمود مرعي الذي جاء ثانيا وحاز 3.3 في المئة من الأصوات، بينما حاز الأسد على 95.1 في المئة من الأصوات.

المصدر: RT